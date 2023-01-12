«Челси» продвинулся в переговорах с «Боруссией» М о переходе Тюрама

«Челси» в январе может усилиться ещё одним атакующим игроком, несмотря на уже свершившийся переход Жоау Феликса из «Атлетико» на правах аренды. Как сообщает журналист Натан Гиссинг, лондонцы продвинулись в переговорах с мёнхенгладбахской «Боруссией» о трансфере нападающего Маркуса Тюрама и являются лидерами в борьбе за подписание игрока.

Контракт французского форварда истекает летом 2023 года, и сам игрок хотел подождать его окончания, чтобы решить, за какой клуб выступать в следующем сезоне. Однако синие сделали заманчивое предложение 25-летнему футболисту, который за последние сутки решил поменять свои планы и рассмотреть переход в «Челси» во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Тюрам провёл за немецкий клуб 17 матчей во всех турнирах. На его счету 13 голов и четыре результативные передачи.

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