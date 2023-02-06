Шишкин: в «Монако» Головину очень комфортно. Но на его месте задумался бы о чём-то большем

Бывший российский защитник Роман Шишкин высказался о карьере полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин чем-то схож с Кварацхелией. Они игроки одного плана. Саша — большой молодец, держит свой уровень. Но мне было бы интересно посмотреть на Головина в команде уровнем повыше. Конечно, забраться в «Барселону» или «Реал» будет совсем тяжело, но, например, «Интер» или «Ювентус» точно будут ему по силам. Травмы чуть-чуть портят картину. Саша на протяжении всех пяти сезонов играет стабильно, без провалов. В «Монако» ему, конечно же, очень комфортно. Но я бы на его месте задумался о чём-то большем, если будут какие-то предложения», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.