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«Клермон» — «Монако» — 0:2, обзор матча, как сыграл Александр Головин, 5 февраля 2023 года

Шедевральный Головин! Россиянин посадил на пятую точку защитника и создал гол
Павел Прохоров
Шедевральный Головин!
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«Монако» рвётся в зону Лиги чемпионов.

«Монако» не проигрывает семь матчей подряд в Лиге 1. Команда Филиппа Клемана начала серию в конце 2022 года, обыграв «Осер», а в новом году сыграла вничью с «Лорьяном» и «Марселем» и победила «Брест», «Аяччо», «Осер», а теперь ещё и «Клермон». В этих семи матчах на счету Александра Головина гол и три ассиста.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Марипан – 3'   0:2 Эмболо – 13'

«Монако» активно начал матч. Уже на третьей минуте Гильермо Марипан забил головой после подачи Каю Энрике – 1:0. В этом эпизоде Александр Головин стоял у мяча перед навесом и сделал ложный забег. Для чилийского центрального защитника это третий гол в сезоне-2022/2023. Сразу после первого мяча «Монако» побежал забивать второй. Головин здорово предлагал себя, открывался между линиями и на 13-й минуте создал гол.

Такуми Минамино выгрыз мяч в отборе в центре поля, отдал на россиянина, который, прежде чем отдать голевую передачу на Брила Эмболо на дальнюю штангу, посадил на пятую точку защитника и заставил выйти из ворот Мори Дио. Эмболо оставалось только подставить голову и отправить мяч в пустые ворота – 0:2.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: ФК «Монако»

Давление «Монако» не снизилось и после второго гола. Гости быстро двигали мяч на чужой половине поля, использовали прессинг, но не воспользовались ни одной потерей игроков «Клермона» у своей штрафной в первом тайме. Итог – 10 ударов в сторону ворот, четыре в створ и два гола. За первый тайм «Клермон» ни разу не потревожил Александра Нюбеля.

После перерыва «Монако» сбавил обороты. По воротам Мори Дио гости практически не били, и единственный раз его потревожил Александр Головин. «Клермон» пытался сократить разрыв в счёте, но все пять ударов хозяев пришлись мимо створа. В конце матча Кевин Фолланд забил третий, но из-за положения «вне игры» мяч отменили. «Клермон» сразу же ответил опасной атакой, которая чуть было не закончилась голом.

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Благодаря победе «Монако» набрал 44 очка и остался на четвёртом месте. Теперь монегаски в двух очках от «Марселя», идущего вторым, и в 10 баллах от «ПСЖ». По версии WhoScored, Александр Головин получил оценку 7,8. Россиянин провёл весь матч, сделал голевой пас, нанёс два удара, совершил 28 точных пасов из 39, две ключевые передачи, один успешный дриблинг, три отбора, два выноса, один перехват и выиграл одну борьбу в воздухе. Отличная работа!

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