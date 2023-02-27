Юрий Сёмин: сборная Ирана – сильнейший соперник для сборной России за последний год

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном.

«Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.

Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана — хороший соперник. Сильнейший за последний год. На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Товарищеский матч между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.

В 2022 году сборная России приняла участие в трёх товарищеских матчах. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а встречи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились нулевыми ничьими.