Юрий Сёмин: сборная Ирана – сильнейший соперник для сборной России за последний год

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном.
«Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.
Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана — хороший соперник. Сильнейший за последний год. На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Товарищеский матч между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.
В 2022 году сборная России приняла участие в трёх товарищеских матчах. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а встречи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились нулевыми ничьими.
- 27 февраля 2023
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09