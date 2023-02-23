Важные слова Дзюбы по сборной России. Его мотив сыграть за неё очевиднее, чем у остальных

Артём Дзюба вернулся. Не только на поле, но и в медиа. В игре со «Спартаком» он неплохо отбегал весь матч, после заявил, что в хорошей форме и станет ещё лучше. А в конце прозвучал вопрос про возвращение в сборную. И здесь Дзюба дал конкретный посыл.

Артём Дзюба нападающий «Локомотива» Я всегда говорил одну вещь. Слышат меня или не слышат. Для меня честь играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны. Ради этого в футбол и играют».

Интерпретация этих слов может быть одна: Артём очень хочет вернуться. И, вероятно, для него неважно, с кем играть – с Таджикистаном, Ираном, Ираком или бразильскими клубами. Для него это большая мотивация – вновь надеть форму своей страны.

У Дзюбы есть как минимум одна причина получить вызов

Известно, что Артём в последние годы следит за разными статистическими деталями. Об этом говорят его посты в соцсетях, в этом признаётся его окружение. Артём побил немало рекордов – например, в последний сезон в «Зените» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Но есть одно достижение, которое ему пока не покорилось – звание главного бомбардира сборной.

Сейчас у Артёма 30 голов за национальную команду в 70 матчах. Последний раз он отличился в финальной части Евро-2020 с Данией, когда реализовал пенальти. Столько же мячей у Александра Кержакова – до недавнего времени лучшего бомбардира. Правда, ему понадобилась 91 игра.

Ещё в 2019-м, когда Дзюба только приближался к рекорду Кержакова, он заявил, что неважно, кому забивать. Тогда, скорее, в шутку.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

«Продолжаю настаивать на матче с Камбоджей, Йеменом, не знаю, кто там ещё. Я даже если 31-й гол туда забью, вообще непринципиально. Если получится обойти, будет круто. Но самое главное – команда», – сказал Артём после победного матча с Кипром.

Теперь его слова уже не выглядят как юмор. Но чтобы побить рекорд – нужно получить вызов. А с этим могут быть проблемы.

Карпина всё время спрашивают о Дзюбе. Коллекция золотых ответов

Дзюба не играл в сборной с момента ухода Черчесова. Когда Карпин только пришёл в команду, то он переговорил с Артёмом, и якобы все проблемы были улажены. Тренер не вызвал нападающего на свои первые матчи в сентябре, зато включил в расширенную заявку на октябрьские игры. Но Дзюба от них отказался сам, сославшись на то, что ему надо набирать форму.

После – тишина. На матчи в ноябре форварда вновь не оказалось в расширенном списке. А в декабре он сделал странное заявление.

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как Карпин сказал, что голы Дзюбы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного — одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — заявил он «Матч ТВ».

Валерий Карпин и Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дальше Россию отстранили от международных турниров. При этом Карпин планировал вызвать Артёма на мартовский сбор прошлого года (пусть он и вышел товарищеским), но форвард снова отказался из-за семейных обстоятельств.

Однако главного тренера раз за разом спрашивали о Дзюбе. Вот главные ответы:

Сентябрь 2022-го: «Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал».

Ноябрь 2022-го: «Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось».

Ноябрь 2022-го: «Дзюба? Откуда мне его вызывать? В Турции его нет. К чему эти вопросы? Откуда его вызывать? С пляжа?»

Теперь Дзюба не на пляже. А в большом футболе. Но вызовет ли его главный тренер? Или по-прежнему продолжит линию со знакомством с теми, кто поможет в будущем.