Стал известен размер зарплаты Карима Бензема в «Аль-Иттихаде»

Французский нападающий Карим Бензема будет получать в «Аль-Иттихаде» около € 27,5 млн в год в течение трёх сезонов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Foot Mercato.
Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии. О трансфере Бензема официально было объявлено во вторник, 6 июня. 34-летний нападающий присоединился к клубу из Саудовской Аравии, перейдя из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении последних 14 лет. Бензема принял участие в 647 матчах, в которых забил 353 гола.
В завершившемся сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым результативным игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча» от France Football.
- 14 июня 2023
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