Карим Бензема перешёл в «Аль-Иттихад»

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил в своём «твиттере» о переходе нападающего Карима Бензема.

«Бензема с нами. Зарычит новый тигр. Добро пожаловать в «Иттихад», — написал клуб, получивший прозвище «тигры».

Контракт подписал до 2026 года. Информация, что соглашение будет рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления на год, оказалась неточной.

Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии. Ранее мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема. Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.