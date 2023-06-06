Карим Бензема перешёл в «Аль-Иттихад»
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Саудовский «Аль-Иттихад» объявил в своём «твиттере» о переходе нападающего Карима Бензема.
«Бензема с нами. Зарычит новый тигр. Добро пожаловать в «Иттихад», — написал клуб, получивший прозвище «тигры».
Контракт подписал до 2026 года. Информация, что соглашение будет рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления на год, оказалась неточной.
Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии. Ранее мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема. Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.
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