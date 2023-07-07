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Генсек РФС: радостно, что клубов ФНЛ становится больше, лицензирование проходит легче

Генсек РФС: радостно, что клубов ФНЛ становится больше, лицензирование проходит легче
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о процессе лицензирования клубов Первой лиги.

«Рассчитываю, что новый сезон пройдёт не менее интересно, чем предыдущий. Совместно с лигой мы пытаемся совершенствовать систему соревнований и работаем над увеличением доходности ФНЛ. Сезон будет непростым, в определённом смысле он будет переходным. Но мы уверены, что высокопрофессиональное руководство лиги и клубов с этой задачей (провести сезон) справится. РФС будет помогать. Радостно, что клубов ФНЛ становится больше, лицензирование проходит легче», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В сезоне-2023/2024 Первой лиги примут участие такие команды, как «Химки» и «Торпедо», покинувшие РПЛ, а также «Черноморец» (Новороссийск), «Тюмень», «Сокол» и «Ленинградец», сумевшие получить повышение в классе.

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