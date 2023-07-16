Валерий Кечинов: ЦСКА в Суперкубке выглядел гораздо лучше «Зенита»

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал победу «Зенита» в матче Суперкубка России с ЦСКА. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.
«У ЦСКА было преимущество в Суперкубке: создали больше моментов и выглядели гораздо лучше «Зенита». Я думал, что в серии пенальти ЦСКА выиграет, потому что у них есть Акинфеев, который мастер по отражению. Но ярко показал себя Кержаков», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Кержаков отбил пятый и шестой удар игроков ЦСКА в серии: забить не смогли Милан Гаич и Никита Ермаков. Вратарь ЦСКА отразил один из шести ударов — возможность завершить серию пенальти после пятого удара своей команды в серии не реализовал нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Сине-бело-голубые стали рекордсменами по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым, а также четвёртым подряд.
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