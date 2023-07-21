Парти интересен «Аль-Ахли», «Арсенал» готов продать хавбека

Саудовский «Аль-Ахли» нацелился на полузащитника «Арсенала» Томаса Парти, сообщает Daily Mail. 30-летний ганский хавбек находится вместе с лондонцами в турне по США, но английский клуб готов продать футболиста.

Парти пришёл в «Арсенал» в октябре 2020 года из «Атлетико». Капитан сборной Ганы провёл за лондонцев 99 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре передачи.

После приобретения Деклана Райса у «Вест Хэма» «Арсенал» ищет дополнительные средства на трансферы, и поэтому готов расстаться с Парти. Клуб рассматривает покупку 19-летнего бельгийского хавбека Ромео Лавиа из «Саутгемптона», на которого нацелен и «Ливерпуль».

Также «Аль-Ахли» намерен нанять главного тренера «Фулхэма» Марку Силву. Португалец работает с лондонской командой с июля 2021 года. Под его руководством «Фулхэм» сначала поднялся из Чемпионшипа, а в прошлом сезоне занял 10 место в АПЛ.

По нынешнему контракту Силва должен работать с лондонским клубом ещё год. В соглашении есть пункт о возможности ухода после выплаты «Фулхэму» £ 6 млн ($ 7,8 млн).

В ближайшее время в «Аль-Ахли» должен перейти полузащитник Аллан Сент-Максимен из «Ньюкасла». Также саудовский клуб может вскоре закрыть сделку по трансферу нападающего Рияда Мареза из «Манчестер Сити». Ранее в «Аль-Ахли» перешёл вратарь Эдуар Менди из «Челси» и на правах свободного агента форвард Роберто Фирмино, ранее игравший в «Ливерпуле».

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