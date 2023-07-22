Тен Хаг объяснил назначение Бруну Фернандеша капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение полузащитника Бруну Фернандеша капитаном команды.

«Хорошей команде нужны лидеры в раздевалке и на поле. Лидеры, которые руководят командой, которые строят её, которые контролируют качество игры. Кто-то должен носить капитанскую повязку на руке. Мы выбрали, я выбрал Бруну, потому что он является большим источником вдохновения. Он пример для подражания.

Он всегда хочет быть лучшим, он очень усердно работает, чтобы показать свою максимальную результативность. Он является зеркалом для многих игроков и хорошим связующим звеном в коллективе. Бруну также очень хорош в понимании игры. Очень хорошо, когда у тренера есть такой человек на поле», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».