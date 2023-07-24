«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались владикавказская «Алания» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Алания» одержала минимальную победу — 1:0.

Единственным голом отметился форвард хозяев Ислам Машуков на 45-й минуте. Отметим, что на 26-й минуте «Нефтехимик» остался в меньшинстве после удаления хавбека Кирилла Морозова. На 68-й минуте владикавказцы также потеряли игрока — после второй жёлтой карточки поле покинул форварда Николай Гиоргобиани.

В прошлом туре «Алания» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1). В турнирной таблице владикавказская команда располагается на пятой строчке, набрав четыре очка. В игре первого тура «Нефтехимик» обыграл «Волгарь» со счётом 2:1. Нижнекамцы идут на десятом месте, имея в активе два очка.