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«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура Первой лиги

«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались владикавказская «Алания» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Алания» одержала минимальную победу — 1:0.

Единственным голом отметился форвард хозяев Ислам Машуков на 45-й минуте. Отметим, что на 26-й минуте «Нефтехимик» остался в меньшинстве после удаления хавбека Кирилла Морозова. На 68-й минуте владикавказцы также потеряли игрока — после второй жёлтой карточки поле покинул форварда Николай Гиоргобиани.

В прошлом туре «Алания» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1). В турнирной таблице владикавказская команда располагается на пятой строчке, набрав четыре очка. В игре первого тура «Нефтехимик» обыграл «Волгарь» со счётом 2:1. Нижнекамцы идут на десятом месте, имея в активе два очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
24 июля 2023, понедельник. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Машуков – 45'
Удаления: Гиоргобиани – 68' / Морозов – 26'
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