УАФ обратилась к УЕФА из-за баннеров фанатов греческого «Ариса»

Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой принять меры в адрес греческого «Ариса» из-за баннеров на матче Лиги конференций. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем», — написано в письме УАФ.

10 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались греческий «Арис» и киевское «Динамо». Хозяева выиграли со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Ариса» Луис Пальма, реализовавший пенальти. На первых минутах матча греческие болельщики вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.