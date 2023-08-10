Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разгромите нацистов «Азова»*. Фанаты «Ариса» вывесили баннеры на игре с киевским «Динамо»

«Разгромите нацистов «Азова»*. Фанаты «Ариса» вывесили баннеры на игре с киевским «Динамо»
Аудио-версия:

Сегодня, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда между греческим «Арисом» и киевским «Динамо». Украинский клуб уступил со счётом 0:1. Единственный мяч забил нападающий «Ариса» Луис Пальма, реализовавший пенальти.

На первых минутах матча греческие болельщики вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

Ответная встреча пройдёт 17 августа.

Напомним, киевляне впервые в истории выступают в Лиге конференций. По итогам прошлого сезона подопечные Мирчи Луческу финишировали на четвёртой строчке в УПЛ и получили путёвку в третий квалификационный раунд еврокубкового турнира.

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 21:15 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Пальма – 69'
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023