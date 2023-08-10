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«Разгромите нацистов «Азова»*. Фанаты «Ариса» вывесили баннеры на игре с киевским «Динамо»

Сегодня, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда между греческим «Арисом» и киевским «Динамо». Украинский клуб уступил со счётом 0:1. Единственный мяч забил нападающий «Ариса» Луис Пальма, реализовавший пенальти.

На первых минутах матча греческие болельщики вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

Ответная встреча пройдёт 17 августа.

Напомним, киевляне впервые в истории выступают в Лиге конференций. По итогам прошлого сезона подопечные Мирчи Луческу финишировали на четвёртой строчке в УПЛ и получили путёвку в третий квалификационный раунд еврокубкового турнира.

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.