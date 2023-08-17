Изидор не сыграет за «Локомотив» с «Краснодаром» по медицинским показаниям
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор не сыграет за команду в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников в социальных сетях клуба.
«Нападающий Вильсон Изидор не примет участие в матче 5-го тура «Локомотив» — «Краснодар» по медицинским показаниям. После проведённого врачами железнодорожников осмотра было принято решение оставить Изидора в Москве», — гласит сообщение пресс-службы.
«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Краснодаре 19 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ранее во французских СМИ появилась информация, что Изидор согласовал пятилетний контракт с «Марселем», который продолжает переговоры по игроку с «Локомотивом».
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