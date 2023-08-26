«Мы же не бойцы ММА». Защитник «Зенита» Эракович — о возможной драке в игре со «Спартаком»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о матче с московским «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (3:1), отметив, что не ожидал, что игра перерастёт в драку, как одна из встреч команд в прошлом сезоне. Также футболист рассказал, что матч не носил для него особый характер.

«Не было ли ощущения, что матч со «Спартаком» может перерасти в драку? Честно говоря, я не ожидал никакой драки — мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жёсткое, но цивилизованное дерби.

Была ли для меня игра принципиальной, учитывая, что я мог перейти в «Спартак»? На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чём говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружён в игру и не думал ни о чём, кроме неё», — приводит слова Эраковича «Спорт-экспресс».