Защитник «Зенита» Эракович: не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как на его родине воспринимают Россию, а также заявил, что РПЛ сильнее сербского чемпионата.
«Какое в Сербии мнение о российском футболе? Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.
Даже при существовании изоляции от еврокубков? Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает лёгких побед — каждая игра достаточно сложная», — приводит слова Эраковича «Спорт-экспресс».
Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», этим летом защитник перешёл в «Зенит», подписав контракт до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.
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