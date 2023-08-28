Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 28 августа, был сыгран последний матч 7-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Торпедо».

Все результаты матчей 7-го тура Первой лиги:

«Химки» – «Волгарь» – 0:0;

«Сокол» – «Ленинградец» — 0:1;

«Кубань» — «Алания» — 0:1;

«Енисей» — «СКА Хабаровск» – 4:2;

«Акрон» – «Тюмень» – 1:2;

«Нефтехимик» — «Родина» – 1:4;

«Черноморец» – «КАМАЗ» – 0:0;

«Динамо» Махачкала – «Шинник» — 1:1;

«Арсенал» – «Торпедо» — 1:1.

В 7-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь одну победу, в восьми остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 16 очков. Следом за владикавказцами идут «Акрон», «Тюмень» и «Сокол». У всех трёх команд в активе 13 очков.