Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 28 августа, был сыгран последний матч 7-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Торпедо».
Все результаты матчей 7-го тура Первой лиги:
«Химки» – «Волгарь» – 0:0;
«Сокол» – «Ленинградец» — 0:1;
«Кубань» — «Алания» — 0:1;
«Енисей» — «СКА Хабаровск» – 4:2;
«Акрон» – «Тюмень» – 1:2;
«Нефтехимик» — «Родина» – 1:4;
«Черноморец» – «КАМАЗ» – 0:0;
«Динамо» Махачкала – «Шинник» — 1:1;
«Арсенал» – «Торпедо» — 1:1.
В 7-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь одну победу, в восьми остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 16 очков. Следом за владикавказцами идут «Акрон», «Тюмень» и «Сокол». У всех трёх команд в активе 13 очков.
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