«Факел» — «Оренбург»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В группе А также выступают московский ЦСКА и футбольный клуб «Сочи». Все команды этой группы имеют в своём активе по три очка. По дополнительным показателям таблицу возглавляют армейцы.

В сезоне-2022/2023 «Факел» и «Оренбург» дважды встречались между собой. Оба раза сильнее оказывались оренбургские футболисты (4:1 и 3:1).