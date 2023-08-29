«Факел» — «Оренбург»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа A
29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В группе А также выступают московский ЦСКА и футбольный клуб «Сочи». Все команды этой группы имеют в своём активе по три очка. По дополнительным показателям таблицу возглавляют армейцы.
В сезоне-2022/2023 «Факел» и «Оренбург» дважды встречались между собой. Оба раза сильнее оказывались оренбургские футболисты (4:1 и 3:1).
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