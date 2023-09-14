«Краснодар» и «Пари НН» решили помочь своим болельщикам посетить игры Кубка

«Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» составили обращения к работодателям своих болельщиков с просьбой отпустить их на матчи Фонбет Кубка России. 19 сентября «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Пари НН» встретится со «Спартаком».

«Не пришёл на работу, потому что болел. Болел на стадионе за любимый клуб! Лучшие в мире руководители всегда отпускают своих сотрудников на футбол! Просто скажите ему об этом перед матчем 19 сентября. А если не поможет, то предлагаем вам передать начальству наше официальное письмо-приглашение на игру. Нам очень нужна поддержка каждого из вас! До встречи на стадионе, «быки»!» — написала пресс-служба «Краснодара».

«Знаем, как многие болельщики переживают за неудобное время, на которое назначен кубковый матч со «Спартаком». Вторник, 19 сентября, — рабочий день, да ещё и время начала матча — 17:15. Время матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя. Но поддержка для нашей команды очень важна. И, чтобы у сотрудников и работодателей были официальные аргументы, как урегулировать трудовой вопрос, мы решили помочь. Публикую обращение от клуба к работодателям Нижегородской области, а также проект заявления на укороченный рабочий день. Вместе за Нижний! И только так», — написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.