ЦСКА поможет своим болельщикам отпроситься с работы на матч Кубка с «Сочи»

Московский ЦСКА предложил своим болельщикам помощь для того, чтобы отпроситься с работы на матч Кубка России с «Сочи». Игра пройдёт в среду, 20 сентября, её начало — в 15:00 мск. Армейский клуб составил официальное письмо от клуба с подписью Владимира Федотова и Игоря Акинфеева, в котором прописана просьба отпустить каждого конкретно взятого человека на матч ЦСКА — «Сочи».
«Друзья! Через неделю, 20 сентября, нам нужна будет ваша поддержка! Увы, кубковый матч с «Сочи» пройдёт в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя.
Если перейти по ссылке и заполнить специальную форму, вам на почту придёт официальное письмо от клуба с просьбой отпустить вас на матч, подписанное главным тренером команды Владимиром Федотовым и капитаном Игорем Акинфеевым.
Надеемся, что работодатель оценит и пойдет вам навстречу! Ждём вас на стадионе на Песчанке!» — написала пресс-служба армейцев.
- 13 сентября 2023
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