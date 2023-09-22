Лепсая: история о провале медосмотра Велингтона в ЦСКА — странная. Он играет в Бразилии

Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая высказался о сорвавшихся летних трансферах ПФК ЦСКА.

«Думаю, что информация о том, что трансфер Капишаба был заблокирован головным офисом «Ред Булл», правдива. Но я удивлён, что это всплыло только под самый конец переговоров. Странно, что трансфер не был заблокирован сразу. Либо переход просто не был проработан. Что касается Велингтона, то история про то, что провалил медосмотр, выглядит странно. Мы же видим, что он играет в Бразилии. Мне кажется, что здесь клубам просто не хватило времени. И даже если проблема в медосмотре ― ключевое здесь нехватка времени. Из-за этого Велингтон проходил медосмотр дистанционно, что не позволило медицинскому штабу ЦСКА провести нормальное обследование. Если бы Велингтон проходил медосмотр в Москве, то сделать правильные выводы и взять на себя ответственность за подписание игрока было бы проще», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.