Ловчев: «Динамо» не позволит «Спартаку» так рвать себя, как в кубковой игре

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.
«Все мы помним игру в конце августа, когда «Спартак» просто смёл соперника в первые 25 минут. Тогда состав был кубковый — не играли многие из тех, кто выходит в чемпионате. Думаю, что сейчас состав будет чемпионатовский — то есть играть будут те, кто играет в чемпионате: Промес, Мозес.
Думаю, что так рвать себя «Динамо» уже не позволит. Играть команда будет более ответственно, очень осторожно в обороне, а «Спартак» не будет столь ярок.
Что решит исход встречи? Игра в обороне. У меня вопросы по игре «Спартака» в обороне. Да, две игры подряд сыграли «на ноль». Но у меня большие вопросы по Дуарте, не понимаю, как игрок такого уровня попадает в состав такой команды, как «Спартак». Если он будет играть, опять навалит. Очень бы хотелось, чтобы играла пара Джикия — Бабич», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Напомним, 29 августа красно-белые разгромили динамовцев (4:1) в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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