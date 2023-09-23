«Cпартак» и «Динамо» находятся не в лучшей форме». Игорь Ледяхов — о московском дерби

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игра будет интересной. «Спартак» находится не в лучшей форме, как и «Динамо». Обе команды в одинаковом положении. Прежде всего для болельщиков матч будет интересным.

Есть ли фаворит в этой игре? Точно нет. «Динамо» сейчас выше в турнирной таблице и очков имеет больше. «Спартак» уже нас приучил, что может сыграть один матч хорошо, а потом не играет. Постоянные качели», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».