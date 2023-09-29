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Президент 2DROTS: были странные моменты в матче с «Химками» — всё свистели в их пользу

Президент 2DROTS: были странные моменты в матче с «Химками» — всё свистели в их пользу
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Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал работу судейской бригады на матче Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками» (0:2).

«Были недовольны судейством во время матча. Были странные моменты: всё свистели в пользу «Химок» — любой стык. Они толкают наших — и без свистка. Надо пересматривать», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России между 2DROTS и «Химками» состоялся накануне. Победу со счётом 2:0 одержала подмосковная команда. В середине первого тайма 2DROTS остались в меньшинстве — удаление заработал ганский полузащитник Годфред Клуцей. К тому моменту «Химки» вели в счёте 1:0, а во втором тайме забили ещё один гол.

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