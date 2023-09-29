Защитник «Химок» Терехов: 2DROTS пожалели — на первой минуте должно было быть удаление

Защитник «Химок» Сергей Терехов подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с медийной командой 2DROTS (2:0)

«Хороший и напряжённый матч с хорошим соперником. Мы не планировали, что будет легко, поэтому настраивались со всей серьёзностью. Наш состав показал: была как минимум половина тех игроков, кто имеет много игровой практики. Не заметил, что судья убил игру с 2DROTS. На первой минуте их пожалели — должно было быть удаление. Не заметил каких-то определяющих моментов, что арбитр там не свистнул пенальти или ещё что-то», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России между 2DROTS и «Химками» состоялся накануне. Победу со счётом 2:0 одержала подмосковная команда.