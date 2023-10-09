Ондуа: предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня. Рад, что этот матч состоится, и я смогу сыграть против сборной дома перед своими друзьями и родными. Это очень приятно, особенный день и матч для меня.

Из нынешнего состава сборной России знаком со многими. Кто‑то был со мной в академии, с кем‑то играл в РПЛ. Не буду называть имена, с некоторыми мы поддерживаем общение. Это приятно, потому что годы прошли, мы до сих пор общаемся.

В чём сила сборной Камеруна? Это командная игра, сложно выделить кого‑то. Да, у нас есть ребята, которые играют в больших клубах, но выделять кого‑то я не буду. Наша сила — командный дух.

Жалею ли о решении играть за Камерун? Это очень важное решение в моей жизни как спортсмена. Я не жалею, что принял такое решение. В России есть поговорка: «Что ни делается — всё к лучшему». Было хорошо, будет ещё лучше. Так что благодарю Бога за эту возможность», — сказал Ондуа в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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