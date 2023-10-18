Угаров: Малком у бразильцев в «Зените» был такой пахан, который всё держал в своих руках

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о том, какую роль в санкт-петербургском клубе играл бывший нападающий сине-бело-голубых, а ныне футболист саудовского «Аль-Хиляля» бразилец Малком, а также рассказал, как главному тренеру команды, Сергею Семаку, найти мотивацию для бразильцев.

«К подобному (уходу бразильцев. — Прим. «Чемпионата») надо изначально быть готовым: раз столько легионеров приглашено, то это может рано или поздно сказаться на результате. Но, если бы контролировалась всё время ситуация, полагаю, и уход Малкома не стал бы таким потрясением. Просто, видимо, он у своих соотечественников был такой пахан, который всё держал в своих руках. А сейчас кто его функции выполняет? Никто на себя такую ответственность не хочет брать. Поэтому и идёт развал-схождение. Иностранцам нужен вожак внутри. Если он появится, тогда, наверное, будет всё нормально.

Как Семаку найти мотивацию для всех этих игроков, которые непонятно чего хотят в такой ситуации, учитывая, что до зимы никаких трансферов не будет? По идее, Семак не должен ни для кого мотивацию искать. С чего вдруг? Это же не маленькие дети, которых надо по голове погладить, похлопать по плечу и сказать: «Давай, давай, соберись, сейчас всё будет хорошо!» Они взрослые, уже сформировавшиеся люди. Когда говорят, что игроки не настроились, не понимаю, как так можно? Они получают хорошие деньги — премиальные, зарплату», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».