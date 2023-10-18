Угаров: «Зениту» надо было отпускать Вендела. Никто не знает, что в голове у бразильцев

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что сине-бело-голубым стоило расстаться с бразильским полузащитником команды Венделом, когда тот пропустил тренировочный сбор санкт-петербургского клуба и отказывался возвращаться в Россию.

«Надо как-то разбираться и с ведущими бразильцами, Венделу и Клаудиньо, не имея выхода в Европу, выигрывать всё в России, похоже, надоело? Конечно. Вендела надо было отпускать — моё мнение. Если человек не готов дальше здесь играть, то странно от него ждать какого позитивного настроя, желания. Тогда спрашивается, зачем его держать? Продайте за хорошие деньги и пусть выступает, где хочет. Он вам ещё спасибо скажет… И всю эту ситуацию надо постоянно контролировать. Сейчас, например, очень большая коалиция иностранцев.

Одних бразильцев восемь человек? И что у них в голове, что обсуждают между собой, — никто не знает. В нынешней ситуации они могут спокойно собраться, сказать, мол, мы не хотим больше здесь играть, и уехать», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Вендел провёл за «Зенит» девять матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.