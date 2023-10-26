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Каманцев ответил, являются ли судьи, приглашённые в РПЛ, арбитрами категории ФИФА

Каманцев ответил, являются ли судьи, приглашённые в РПЛ, арбитрами категории ФИФА
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал, являются ли судьи, приглашённые в РПЛ, арбитрами категории ФИФА.

«Бригады будут исключительно категории ФИФА? Прописаны на перспективу те, кто ещё не вошёл, но может рассматриваться. Это не на топ-матчи, а просто на обмен, чтобы посмотреть новичков в специальных условиях», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, Каманцев сообщал, что РФС в ближайшее время заключит подобные соглашения с Беларусью и Катаром.

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