Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев рассказал, как будет проходить оплата работы иностранных судей в РПЛ

Каманцев рассказал, как будет проходить оплата работы иностранных судей в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал, как будет проходить оплата работы иностранных судей в РПЛ.

«Как будет проходить оплата? Все получают зарплату в своих федерациях. Мы договорились так в рамках программы обмена. Сейчас крайне тяжело заплатить в Саудовскую Аравию или ещё куда-то», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, Каманцев сообщал, что РФС в ближайшее время заключит подобные соглашения с Беларусью и Катаром.

Материалы по теме
Каманцев: все, кто смотрит футбол, понимают — решения ЭСК после 12-го тура предсказуемые
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android