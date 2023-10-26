Каманцев рассказал, как будет проходить оплата работы иностранных судей в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал, как будет проходить оплата работы иностранных судей в РПЛ.

«Как будет проходить оплата? Все получают зарплату в своих федерациях. Мы договорились так в рамках программы обмена. Сейчас крайне тяжело заплатить в Саудовскую Аравию или ещё куда-то», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, Каманцев сообщал, что РФС в ближайшее время заключит подобные соглашения с Беларусью и Катаром.