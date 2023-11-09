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Заза Джанашия: Пиняев быстрее Аршавина. Главное, чтобы тренер всё не испортил

Заза Джанашия: Пиняев быстрее Аршавина. Главное, чтобы тренер всё не испортил
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о вингере железнодорожников Сергее Пиняеве и сравнил его с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным.

«Пиняев сейчас один из лучших игроков РПЛ. Но главное, чтобы на него играли. Сергею всё время надо давать пас, нагружать, чтобы он всегда был в тонусе. Когда так — у Пиняева много получается, а без мяча он не любит. Но в целом Дзюба и Пиняев сейчас делают всю игру «Локомотива».

Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее. Аршавин же более техничным был. Из молодой звёздочки Сергей вырастет в звезду российского футбола. Без разговоров! Главное, чтобы тренер всё не испортил», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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