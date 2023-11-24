Линекер сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Теперь Месси бесспорно величайший игрок всех времён. Есть люди, которые сравнивают его с Криштиану Роналду с точки зрения результативности. Но с точки зрения радости, которую они доставляют нам, когда мы смотрим на их игру, нет никого, кто мог бы потягаться с Месси», — приводит слова Линекера BBC.

Напомним, футболист перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для игрока уже восьмым в карьере.