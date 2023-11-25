Горшков: у Пиняева был бы шанс побороться с Дзюбой, если бы Артём стоял на коленках

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о бывшем партнёре по команде Сергее Пиняеве и отреагировал на слухи о его драке с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Конечно, с Пиняевым на связи! Вообще, даже не скажешь, что ему 17 лет. Он начитанный, грамотный парень. Умный не по годам. Ему 19? Ха! Для меня ему 17. Как в момент, когда он отсюда уходил. Даже сейчас пересеклись в сборной, я ему говорю: «Серёжа, тебе ещё 20 нет, а у тебя уже четвёртый сезон в РПЛ. У некоторых подобного и к 30 годам нет».

Говорят, он недавно с Дзюбой подрался? Конечно, не могу представить себе такое! Максимум если Дзюба бы стоял на коленках, то можно было бы потолкаться, побороться. Тогда у Серёжи был бы шанс!» — приводит слова Горшкова Sport24.