Дмитрий Хохлов: в драку Дзюбы и Пиняева совершенно не верю. Максимум — потолкались

Бывший футболист «Динамо» и «Реала Сосьедад», а также экс-тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о конфликте между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и хавбеком железнодорожников Сергеем Пиняевым.

«Я вообще не верю в то, что Дзюба подрался с Пиняевым. Конечно, в мои времена подобное случалось в командах, да и сейчас тоже бывает иногда где-то. Нужно понимать, что подразумевается под словом «драка». Скорее всего, произошла обычная стычка. Это нормальная история в футболе. А кто-то начал просто раздувать в своих интересах. В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю, максимум потолкались!» — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо».