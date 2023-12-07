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Клопп — о победе над «Шеффилдом»: зрелая игра, я доволен результатом

Клопп — о победе над «Шеффилдом»: зрелая игра, я доволен результатом
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Я действительно доволен результатом, доволен многими аспектами игры. Я бы назвал это своего рода зрелой игрой – за исключением нескольких моментов, когда мы отдавали мяч в ситуациях, где нам просто не следовало этого делать. Не хочу уходить в критику, я знаю, что мы можем показывать лучший футбол, но в это время года ты играешь, надеюсь, побеждаешь, восстанавливаешься и играешь снова. Вот и всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Накануне, 6 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на выезде со счётом 2:0 в матче 15-го тура АПЛ. Голы забили капитан «красных» Вирджил ван Дейк и хавбек Доминик Собослаи.

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