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«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» благодаря голам ван Дейка и Собослаи

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» благодаря голам ван Дейка и Собослаи
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В качестве главного арбитра встречи выступал Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Мерсисайдцы одержали уверенную победу — 2:0.

Первым голом в матче отметился защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 37-й минуте. Во втором тайме команды долгое время не могли поразить ворота друг друга. На 90+5-й минуте точку в игре поставил хавбек мерсисайдцев Доминик Собослаи — 2:0.

После 15 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» заработал лишь пять очков и расположился на последней, 20-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 37'     0:2 Собослаи – 90+4'    
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