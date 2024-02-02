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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Никитой Кривцовым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Никитой Кривцовым
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Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с Никитой Кривцовым. «Быки» подписали с футболистом новый контракт, который теперь рассчитан до 30 июня 2029 года. Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года.

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара», за основную команду выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Всего на его счету 71 матч, 12 голов и 4 результативные передачи за «быков». Действующий контракт российского футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.

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