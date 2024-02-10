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Фабрицио Романо: «Салернитана» собирается уволить Филиппо Индзаги

Фабрицио Романо: «Салернитана» собирается уволить Филиппо Индзаги
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Главного тренера «Салернитаны» Филиппо Индзаги собираются уволить из итальянской команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Индзаги возглавил итальянскую «Салернитану» в октябре 2023 года и под его руководством команда сыграла 18 матчей во всех турнирах, где одержала победу лишь в трёх играх, четыре раза сыграла вничью и 11 встреч проиграла. На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А находится на последнем, 20-м месте с 13 очками.

Ранее 50-летний специалист тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто», «Брешию» и «Реджину». Напомним, «Салернитана» в зимнее трансферное окно подписала центральных защитников Жерома Боатенга и Костаса Маноласа.

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