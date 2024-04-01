Эмерсон: «Спартак» есть «Спартак». Это народная команда, у них всегда хороший уровень

Защитник екатеринбургского «Урала» Эмерсон прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0. По мнению Эмерсона, «Урал» не убивал игру и не тянул время, а грамотно действовал на контратаках. Также футболист отметил высокий уровень «Спартака».

«Спартак» есть «Спартак». Не зря это народная команда, у них всегда хороший уровень. Мы должны были оказать достойный уровень сопротивления. Рад, что мы набрали очки.

«Урал» тянул время? Мы сыграли правильно по тактике, набрали одно очко. Пусть в этом плане разбираются болельщики. «Урал» не убивал игру. У нас были хорошие контратаки, была тактика, мы её придерживались и заработали очко. Какие проблемы?» — приводит слова Эмерсона «Матч ТВ».

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что «Урал» убивал игру и тянул время в матче 22-го тура РПЛ.