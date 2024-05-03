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Тренер «Интер Майами» объяснил, почему не даёт Месси дополнительные установки на игру

Тренер «Интер Майами» объяснил, почему не даёт Месси дополнительные установки на игру
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему не предъявляет позиционных требований к Лионелю Месси.

«Месси может двигаться по полю так, как хочет, он лучший игрок в мире и отличный бомбардир, поэтому он не нуждается в дополнительных инструкциях от тренера. Сейчас у нас не так много матчей, поэтому он восстанавливается физически», – приводит слова Мартино Inter Miami News Hub в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 36-летний футболист присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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