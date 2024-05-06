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Байрамян прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Байрамян прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Конечно, игра по-другому складывается, когда ты на первых минутах пропускаешь мяч. Команда выложилась полностью, упустили много моментов. «Локомотив» оборонялся, где-то время тянул. Очень обидно так выступать, тем более когда создаешь столько моментов. Если бы «Локомотив» не забил в начале, мы бы продолжали играть в свой футбол», — передает слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

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