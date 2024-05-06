Байрамян прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, игра по-другому складывается, когда ты на первых минутах пропускаешь мяч. Команда выложилась полностью, упустили много моментов. «Локомотив» оборонялся, где-то время тянул. Очень обидно так выступать, тем более когда создаешь столько моментов. Если бы «Локомотив» не забил в начале, мы бы продолжали играть в свой футбол», — передает слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.