Хавбек ЦСКА Файзуллаев: хотим победить «Зенит» и верим, что можем выйти в финал КР

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о предстоящем ответном матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Мы хотим победить, стараемся и верим, что можем победить «Зенит» и выйти в финал Кубка России. Выйти в финал — это очень важно. В чемпионате тоже очень важные игры, потому что матчи с «Зенитом» всегда важны», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.