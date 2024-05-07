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Хавбек ЦСКА Файзуллаев: хотим победить «Зенит» и верим, что можем выйти в финал КР

Хавбек ЦСКА Файзуллаев: хотим победить «Зенит» и верим, что можем выйти в финал КР
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о предстоящем ответном матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим победить, стараемся и верим, что можем победить «Зенит» и выйти в финал Кубка России. Выйти в финал — это очень важно. В чемпионате тоже очень важные игры, потому что матчи с «Зенитом» всегда важны», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

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