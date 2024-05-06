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Файзуллаев: было больно пропускать матч ЦСКА со «Спартаком»

Файзуллаев: было больно пропускать матч ЦСКА со «Спартаком»
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сообщил, что неумышленно получил жёлтую карточку перед дерби со «Спартаком».

«Я уважаю соглашение между клубом и нашей федерацией. Мне было больно пропустить игру со «Спартаком». Хотел бы сыграть, но было соглашение между клубом и федерацией, поэтому получилось так.

Я спокойно реагировал на критику. Я и команда знали, что я сделал это не специально. Там была контратака и было мгновение, чтобы решить. Так получилось. Я был расстроен, что получил карточку», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Полузащитник ЦСКА заработал четвёртое предупреждение в сезоне РПЛ в матче с «Ахматом» (1:2) и пропустил игру со «Спартаком» (0:0). До игры с грозненским клубом стало известно о том, что армейцы согласились отпустить Файзуллаева в сборную Узбекистана до 23 лет.

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