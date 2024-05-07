«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по количеству поражений в одном сезоне АПЛ

6 мая состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.

Это поражение стало 13‑м для подопечных Эрика тен Хага в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по количеству поражений за один сезон в чемпионате Англии с момента основания АПЛ. В сезонах 2013/14 и 2021/22 «Манчестер Юнайтед» уступал по 12 раз.

После победы в матче в активе «Кристал Пэлас» стало 43 очка. Команда из Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками идёт восьмым.