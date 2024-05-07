«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по количеству поражений в одном сезоне АПЛ
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6 мая состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.
Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12' 2:0 Матета – 40' 3:0 Митчелл – 58' 4:0 Олисе – 66'
Это поражение стало 13‑м для подопечных Эрика тен Хага в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по количеству поражений за один сезон в чемпионате Англии с момента основания АПЛ. В сезонах 2013/14 и 2021/22 «Манчестер Юнайтед» уступал по 12 раз.
После победы в матче в активе «Кристал Пэлас» стало 43 очка. Команда из Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками идёт восьмым.
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