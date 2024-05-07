Тен Хаг высказался о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:4).

«Это заслуженное поражение. Игра оказалась не такой, как мы ожидали. Мы должны исправить ситуацию в воскресенье. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и совершенствоваться. Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть свои проблемы. Вы должны держаться вместе. Болельщики оказали нам такую огромную и огромную поддержку», — приводит слова Тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка.

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