Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг высказался о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Тен Хаг высказался о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:4).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Олисе – 12'     2:0 Матета – 40'     3:0 Митчелл – 58'     4:0 Олисе – 66'    

«Это заслуженное поражение. Игра оказалась не такой, как мы ожидали. Мы должны исправить ситуацию в воскресенье. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и совершенствоваться. Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть свои проблемы. Вы должны держаться вместе. Болельщики оказали нам такую огромную и огромную поддержку», — приводит слова Тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4
Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android