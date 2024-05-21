Стало известно состояние здоровья Гарри Кейна в преддверии Евро-2024

Участие форварда сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейна в матчах чемпионата Европы не находится под угрозой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По информации источника, футболист находится на специализированном лечении из-за проблем со спиной. Кейн покинул Германию и намерен подготовиться к матчам Евро-2024.

В этом сезоне в составе мюнхенцев за 45 матчей Кейн забил 44 гола и отдал 12 результативных передач. В последний раз на футбольное поле 30-летний англичанин выходил 4 мая в матче против «Штутгарта».

Первый матч на Евро-2024 сборная Англии сыграет 16 июня против Сербии.

Напомним, этот сезон в «Баварии» стал для Кейна дебютным в Бундеслиге. По итогам сезона Гарри и его клуб не смогли выиграть ни один титул.

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