Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 в день старта турнира

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 в день старта турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал The Analyst от Opta представил шансы национальных команд на победу в чемпионате Европы — 2024.

Статистическая платформа считает главным фаворитом сборную Франции, оценивая вероятность победы «трёхцветных» в 18,4%. Победа сборной Англии оценивается в 17,9%. Тройку главных фаворитов замыкает немецкая национальная команда (14,5%).

Фото: Opta

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Сегодня, 14 июня, состоится матч открытия турнира, в котором сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Патрис Эвра оценил шансы сборной Франции на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android