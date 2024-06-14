Сенников: Глушенков переходит в «Зенит», чтобы выйти на другой уровень

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о вероятном переходе игрока железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«В «Локомотиве» он уже вырос до определённого уровня и стал лидером. Наверное, считает, что в «Зените» есть возможность расти и конкурировать с кем-то. Максим переходит туда, чтобы выйти на другой уровень. У «Зенита» почти нет российских игроков. Если он перейдёт, не вижу, кто может быть конкурентом. Он точно будет играть. Переход в «Зенит» — новый этап развития», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.