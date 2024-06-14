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Женская сборная России по футболу опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Женская сборная России по футболу опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
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ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу опустилась на позицию и теперь занимает 27-ю строчку.

Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная Испании В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Франция обошла Англию, а Германия оставила позади себя сборную США. Также отметим, что в первую десятку рейтинга попала сборная Северной Кореи.

Рейтинг ФИФА сред женских сборных по футболу

1. Испания.
2. Франция.
3. Англия.
4. Германия.
5. США.
6. Швеция.
7. Япония.
8. Канада.
9. Бразилия.
10. Северная Корея.
11. Нидерланды.
12. Австралия.
13. Дания.
14. Исландия.
15. Италия...
26. Финляндия.
27. Россия.
28. Новая Зеландия.

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